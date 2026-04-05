O Paulista foi eliminado nas quartas de final da Série A3 após derrota nos pênaltis para a Portuguesa Santista, fora de casa. No tempo normal, a equipe jundiaiense perdeu por 1 a 0, com gol de Rafinha aos 40 minutos do segundo tempo.
Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Jayme Cintra, o resultado levou a decisão para as penalidades. Antes disso, o Galo começou melhor a partida e criou boas chances, incluindo duas bolas na trave ainda no primeiro tempo.
Com o placar agregado empatado, a disputa foi para os pênaltis, em uma sequência equilibrada e com alto aproveitamento das equipes nas cobranças.
Na série alternada, o Paulista acabou superado após o erro do oitavo cobrador, Pavani. A Portuguesa Santista venceu por 8 a 7 e garantiu vaga na semifinal.
A eliminação encerra a campanha do Galo na competição, após uma trajetória de recuperação e classificação ao mata-mata nas últimas rodadas.