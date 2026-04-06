Formada por meninos de 13 e 14 anos, a banda Perfect Strangers, de Jundiaí, foi selecionada para se apresentar no Rock in Rio de Lisboa. Os garotos, que estudam na mesma escola e já tinham afinidade com o rock, também tinham aulas em uma escola de música e se juntaram em outubro de 2024 para a formação da banda.
A composição tem André (vocal), Luca (bateria), Leonardo e Valentim (guitarras), Noah (teclado) e Lucas (baixo). Para a apresentação no Rock in Rio Lisboa, o grupo contará ainda com a participação especial de Miguel, de 12 anos, também no baixo.
Mãe do guitarrista Leonardo, Claudia Bassetto conta que o filho começou a se interessar pelo instrumento na pré-adolescência. "Leonardo começou a se interessar pela guitarra e passou a frequentar uma escola de música da cidade. Pouco depois, convidou os amigos para também fazerem aulas no mesmo local e, a partir daí, surgiu naturalmente a ideia de formarem uma banda."
"O colégio onde estudam também teve um papel importante nesse processo, oferecendo bastante abertura para a prática musical e incentivando os alunos a explorarem seus interesses. Os próprios professores influenciam e apoiam esse desenvolvimento, o que contribuiu para fortalecer ainda mais o envolvimento dos meninos com a música", comenta.
Mas, antes de iniciarem de fato a carreira musical, o contato com o rock and roll começou bem antes, como explica Claudia. "Todos os integrantes sempre tiveram uma forte conexão com o rock, ouvindo desde cedo músicas de algumas das bandas mais icônicas do gênero. Esse estilo musical faz parte do dia a dia deles e, em muitos casos, o interesse pela música começou ainda na infância, com aulas e primeiros contatos com instrumentos."
"No vocal, André traz referências como Guns N’ Roses, Metallica e Megadeth. No baixo, Lucas se inspira em nomes como Geddy Lee, Chris Squire, Nikki Sixx e John Entwistle. Na bateria, Luca tem como referências System of a Down e o brasileiro Eloy Casagrande. Já nas guitarras, Leonardo segue influências como Slash, Brian May e Kiko Loureiro, enquanto Valentim se inspira em Izzy Stradlin, Black Sabbath e Metallica. No teclado, Noah tem como referência Freddie Mercury e Axl Rose", afirma.
Além do gosto musical similar, os meninos também tinham a amizade como ponto de convergência para formarem a banda. "Todos estudam juntos na mesma escola — alguns desde muito pequenos — o que fortaleceu ainda mais o vínculo e a vontade de seguirem juntos na música. A convivência, os ensaios e a troca entre eles se tornaram parte da rotina, de forma leve e natural. A música, nesse contexto, não é algo imposto, mas sim uma extensão de quem eles são", comenta a mãe de Leonardo.
Em Jundiaí, a Perfect Strangers já se apresentou em algumas casas de shows tradicionais. Expandindo horizontes, a banda já tem neste ano agenda em Itupeva e em São Paulo, além da esperada apresentação no Rock in Rio em Portugal, que vai acontecer no dia 28 de junho, e ainda farão mais dois shows em Lisboa.
Para chegar até o outro lado do Atlântico, os meninos passaram por uma seletiva. "A escola de música inscreveu os meninos em uma seletiva nacional de bandas para o Rock in Rio Lisboa. A partir desse processo, eles foram selecionados pela organização do evento para integrar o elenco das apresentações em Lisboa."
"A participação no Rock in Rio Lisboa representa um marco importante na trajetória da banda, consolidando todo o aprendizado até aqui e simbolizando o reconhecimento pela dedicação, pelo talento e pela paixão que os meninos vêm demonstrando desde o início", diz Claudia.
Para acompanhar mais sobre a trajetória da banda, os bastidores e as próximas apresentações, siga no Instagram: @perfect_strangers6.