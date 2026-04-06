Formada por meninos de 13 e 14 anos, a banda Perfect Strangers, de Jundiaí, foi selecionada para se apresentar no Rock in Rio de Lisboa. Os garotos, que estudam na mesma escola e já tinham afinidade com o rock, também tinham aulas em uma escola de música e se juntaram em outubro de 2024 para a formação da banda.

A composição tem André (vocal), Luca (bateria), Leonardo e Valentim (guitarras), Noah (teclado) e Lucas (baixo). Para a apresentação no Rock in Rio Lisboa, o grupo contará ainda com a participação especial de Miguel, de 12 anos, também no baixo.

Mãe do guitarrista Leonardo, Claudia Bassetto conta que o filho começou a se interessar pelo instrumento na pré-adolescência. "Leonardo começou a se interessar pela guitarra e passou a frequentar uma escola de música da cidade. Pouco depois, convidou os amigos para também fazerem aulas no mesmo local e, a partir daí, surgiu naturalmente a ideia de formarem uma banda."