Com a busca por qualidade de vida em alta, as atividades físicas ao ar livre vêm ganhando cada vez mais espaço em Jundiaí. Em parques e áreas abertas da cidade, grupos se reúnem para treinar longe do ambiente fechado das academias, apostando em uma prática que une saúde física, bem-estar mental e contato com a natureza.

Um dos profissionais que apostaram nesse formato é o educador físico Gabriel Resaghi, de 26 anos, que conduz aulas de treino funcional em espaços públicos, como o Parque da Cidade. A proposta surgiu em um momento específico: o período pós-pandemia, quando muitas pessoas buscavam retomar hábitos saudáveis.

“A ideia surgiu logo após a pandemia, quando todos passaram muito tempo dentro de casa. Pensei em usar os treinos ao ar livre como forma de motivar as pessoas a saírem novamente e aproveitarem melhor os espaços”, explica o professor.