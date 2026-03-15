Moradores do bairro do Retiro e região terão a oportunidade de garantir a castração gratuita de cães e gatos por meio de mais um mutirão descentralizado realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). A ação faz parte da estratégia de ampliar o acesso ao serviço nos bairros e fortalecer as políticas de controle populacional e proteção animal.
O agendamento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de março, das 8h30 às 16h, ou até o preenchimento das vagas, no Grupo Sol da Cidadania, localizado na Alameda das Palmeiras, 120, na Vila Alvorada.
Como agendar
Para efetuar o agendamento, os animais precisam estar previamente cadastrados no site do Debea ou no aplicativo da Prefeitura de Jundiaí. No momento do atendimento, o tutor ou responsável deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento. site Debea
O mutirão de castração será realizado no dia 21 de março, na Emeb Anna Rita Alves Ludke, localizada na Rua Olivia Queirós Pinto Barbosa, 378, Vila Alvorada, em horários previamente agendados.
No dia da cirurgia, os tutores deverão comparecer no horário marcado com o animal em jejum, conforme orientação recebida no momento do agendamento. A organização orienta ainda que apenas uma pessoa acompanhe cada animal e que, se possível, evite levar crianças.