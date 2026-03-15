Moradores do bairro do Retiro e região terão a oportunidade de garantir a castração gratuita de cães e gatos por meio de mais um mutirão descentralizado realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). A ação faz parte da estratégia de ampliar o acesso ao serviço nos bairros e fortalecer as políticas de controle populacional e proteção animal.

O agendamento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de março, das 8h30 às 16h, ou até o preenchimento das vagas, no Grupo Sol da Cidadania, localizado na Alameda das Palmeiras, 120, na Vila Alvorada.

Como agendar

Para efetuar o agendamento, os animais precisam estar previamente cadastrados no site do Debea ou no aplicativo da Prefeitura de Jundiaí. No momento do atendimento, o tutor ou responsável deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento. site Debea