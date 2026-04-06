06 de abril de 2026
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ARMADO ATÉ OS DENTES

Homem é preso a caminho de matar seu desafeto em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi conduzido ao Plantão, onde permaneceu preso
O suspeito foi conduzido ao Plantão, onde permaneceu preso

Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão impediram um possível homicídio na noite deste domingo de Páscoa (5), no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Um homem foi preso após ser flagrado com uma arma carregada e confessar que pretendia matar o ex-marido de sua companheira.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Fazenda Grande quando se deparou com dois homens em uma motocicleta trafegando em alta velocidade pela avenida José Benassi, após saírem da rodovia Hermenegildo Tonoli.

Ao perceberem a viatura, os suspeitos mudaram repentinamente de direção, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um dos homens uma arma de calibre 22, carregada e com 15 munições sobressalentes.

Segundo a PM, o suspeito afirmou que não possuía porte legal de arma e relatou ter adquirido o revólver após ter sido ameaçado de morte pelo ex-companheiro de sua atual parceira. Ele confessou que estava a caminho da Estrada do Varjão, onde pretendia encontrar o desafeto e matá-lo.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

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