Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão impediram um possível homicídio na noite deste domingo de Páscoa (5), no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Um homem foi preso após ser flagrado com uma arma carregada e confessar que pretendia matar o ex-marido de sua companheira.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Fazenda Grande quando se deparou com dois homens em uma motocicleta trafegando em alta velocidade pela avenida José Benassi, após saírem da rodovia Hermenegildo Tonoli.

Ao perceberem a viatura, os suspeitos mudaram repentinamente de direção, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com um dos homens uma arma de calibre 22, carregada e com 15 munições sobressalentes.