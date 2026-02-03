Os mais recentes episódios de maus-tratos envolvendo cães em situação de rua mostram a fragilidade do cuidado com os animais abandonados, em especial pela falta de políticas públicas e o crescimento e superpopulação nas ruas. O caso mais recente, a do cão ‘Orelha’,espancado por adolescentes no Sul, reforça o quanto os animais estão à mercê da sorte. Para especialistas, seria preciso conter a superpopulação com castrações, adoções conscientes, e leis mais rígidas.
Em Jundiaí, segundo dados do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), há pelo menos 21 mil cães e gatos na fila de espera por castração em Jundiaí. A estimativa do órgão é realizar cerca de 5 mil procedimentos ao longo deste ano. Em 2025, mais de 4,5 mil castrações já foram feitas. A medida, segundo a cuidadora de animais Simone Regina dos Santos, de 48 anos, é fundamental para conter a superpopulação de animais. “A solução é a castração. As pessoas precisam ter consciência de que castrar reduz a população de rua e, consequentemente, o abandono e os maus-tratos”, afirma.
Simone é cuidadora e protetora independente há duas décadas. Ela atua no bairro Tijuco Preto, onde mantém uma chácara que funciona como ponto de resgate e acolhimento. Ela diz que, em novembro do ano passado, ela cuidava de cerca de 40 cães. Hoje, são mais de 90. “Isso não acaba. Eu resgato um e aparece mais um monte. Tem gente que joga animal em saco de lixo no mato, na rodovia. Muitos mudam de casa e o proprietário não aceita o animal, então ligam para eu buscar. Quando digo que não posso, abandonam”, relata.
Os animais resgatados passam por atendimento veterinário, castração e, quando estão recuperados, são encaminhados para adoção. Hoje ela tem mais de 60 animais à espera de um novo lar. Além do abandono, outro problema recorrente é a devolução. “As pessoas adotam, esperam o cachorro crescer e depois devolvem. Acham bonito quando é filhote, mas não têm paciência na fase de adaptação. Eu pego de volta, porque se não pegar, pode virar abandono”, diz.
Leis mais rígidas
Animais abandonados viram alvo fácil de maus-tratos. Além do cão ‘Orelha’, que vivia há cerca de 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis e morreu após ser espancado, em Jundiaí, no sábado (31), na Roseira, um motorista atropelou e matou um cachorro, e fugiu sem prestar socorro. Posteriormente, ele foi capturado pela Guarda Municipal.
A advogada Raphaela Lemos explica que os maus-tratos contra cães e gatos estão previstos na Lei nº 9.605/98, alterada pela Lei Sansão. “A pena é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda do animal. Se houver morte, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço”, esclarece.
Raphaela Lemos explica sanções criminais, cíveis e alerta para a Teoria do Elo
Ela destaca, no entanto, que quando os autores são adolescentes, entre 12 e 18 anos, a legislação segue outra lógica. “Juridicamente, eles não cometem crimes, mas atos infracionais. Não estão sujeitos ao Código Penal, e sim às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente”, explica. A internação, segundo a advogada, é medida excepcional e só pode ser aplicada em casos específicos previstos no artigo 122 do ECA.
Nessas situações, a tendência do Judiciário é aplicar medidas em meio aberto, como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, inclusive junto a entidades de proteção animal. Na esfera cível, Raphaela lembra que os pais respondem objetivamente pelos atos dos filhos menores, cabendo a eles a reparação financeira pelos danos causados.
A advogada também chama atenção para a “Teoria do Elo”, que associa a crueldade contra animais a possíveis comportamentos violentos futuros. “Estudos indicam que esse tipo de conduta pode ser um sinal de alerta para violência doméstica e outros crimes”, afirma.
Protesto
Nesta terça-feira (3), às 19h, acontecerá uma manifestação em defesa dos animais e contra os casos de maus-tratos. A concentração do movimento será na avenida 9 de julho, próximo ao pontilhão da avenida Jundiaí.