Os mais recentes episódios de maus-tratos envolvendo cães em situação de rua mostram a fragilidade do cuidado com os animais abandonados, em especial pela falta de políticas públicas e o crescimento e superpopulação nas ruas. O caso mais recente, a do cão ‘Orelha’,espancado por adolescentes no Sul, reforça o quanto os animais estão à mercê da sorte. Para especialistas, seria preciso conter a superpopulação com castrações, adoções conscientes, e leis mais rígidas.

Em Jundiaí, segundo dados do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), há pelo menos 21 mil cães e gatos na fila de espera por castração em Jundiaí. A estimativa do órgão é realizar cerca de 5 mil procedimentos ao longo deste ano. Em 2025, mais de 4,5 mil castrações já foram feitas. A medida, segundo a cuidadora de animais Simone Regina dos Santos, de 48 anos, é fundamental para conter a superpopulação de animais. “A solução é a castração. As pessoas precisam ter consciência de que castrar reduz a população de rua e, consequentemente, o abandono e os maus-tratos”, afirma.

Simone é cuidadora e protetora independente há duas décadas. Ela atua no bairro Tijuco Preto, onde mantém uma chácara que funciona como ponto de resgate e acolhimento. Ela diz que, em novembro do ano passado, ela cuidava de cerca de 40 cães. Hoje, são mais de 90. “Isso não acaba. Eu resgato um e aparece mais um monte. Tem gente que joga animal em saco de lixo no mato, na rodovia. Muitos mudam de casa e o proprietário não aceita o animal, então ligam para eu buscar. Quando digo que não posso, abandonam”, relata.