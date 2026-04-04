Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado na manhã de sábado (4) no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 50. O desentendimento teria começado quando a vítima cobrou o valor do suspeito, que é menor de idade.

Durante a discussão, o agressor desferiu golpes de faca contra o homem e fugiu antes da chegada das equipes policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde da região, onde permanece internada em estado grave.

Equipes do Tático Comando (Força Tática) do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) iniciaram patrulhamento com base nas características do suspeito e conseguiram localizá-lo pouco tempo depois. Na abordagem, os policiais constataram que se tratava de um adolescente, que confessou a autoria do ataque.