O 10º Festeju chegou ao fim no último domingo (29), reafirmando sua força como um dos principais encontros de teatro da região. Com 214 inscrições de 67 cidades e 11 estados, o festival evidenciou a diversidade e a amplitude da produção teatral brasileira. Ao todo, foram 27 apresentações nas categorias Estudantil, Amadora e Profissional, além das intervenções da Cia. de Teatro de Jundiaí. Nesta edição, a Cena Estudantil passou a integrar oficialmente a programação, ampliando espaço para novos talentos.

O último dia foi marcado pela premiação da Cena Amadora, em cerimônia conduzida pela companhia em formato inspirado no Oscar, com trajes de gala e bom humor. Vencedor de Melhor Direção por “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise”, espetáculo também premiado como Melhor Peça, Felipe Rocha destacou o clima do evento. “A premiação é um lugar muito sadio, e o mais legal é comemorar com todo mundo.” Entre o público, Melissa Souza, homenageada com Menção Honrosa de Presença Ativa, celebrou. “Amei acompanhar as peças e também o intercâmbio das companhias de outras cidades.”

LEIA MAIS: