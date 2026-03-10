31 de março de 2026
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PREMIAÇÃO

10º Festeju reúne 67 cidades, premia destaques e celebra sucesso

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
“Diário de Classe Narrações de uma Educação em Crise” do Grupo Diário de Classe, premiado na categoria Melhor Peça
“Diário de Classe Narrações de uma Educação em Crise” do Grupo Diário de Classe, premiado na categoria Melhor Peça

O 10º Festeju chegou ao fim no último domingo (29), reafirmando sua força como um dos principais encontros de teatro da região. Com 214 inscrições de 67 cidades e 11 estados, o festival evidenciou a diversidade e a amplitude da produção teatral brasileira. Ao todo, foram 27 apresentações nas categorias Estudantil, Amadora e Profissional, além das intervenções da Cia. de Teatro de Jundiaí. Nesta edição, a Cena Estudantil passou a integrar oficialmente a programação, ampliando espaço para novos talentos.

O último dia foi marcado pela premiação da Cena Amadora, em cerimônia conduzida pela companhia em formato inspirado no Oscar, com trajes de gala e bom humor. Vencedor de Melhor Direção por “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise”, espetáculo também premiado como Melhor Peça, Felipe Rocha destacou o clima do evento. “A premiação é um lugar muito sadio, e o mais legal é comemorar com todo mundo.” Entre o público, Melissa Souza, homenageada com Menção Honrosa de Presença Ativa, celebrou. “Amei acompanhar as peças e também o intercâmbio das companhias de outras cidades.”

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Confira abaixo a lista completa dos vencedores (em negrito).

  • Melhor Peça
    1º “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    2º “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    3º “Cárcere” – Coletivo Bufalus
  • Melhor ator
    Lucas da Silva Ferreira – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    Felipe Rosenbaum – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    Matheus Bezerra Lira de Souza – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
  • Melhor Atriz
    Gisele Monique dos Santos – “Diário de Classe: Narraçoes de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    Ana Choukr – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    Vanessa Machado Ferreira – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
  • Melhor ator coadjuvante
    Gian Lucas – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
    Gustavo Santana da Silva – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    Vinícius Motta Pedro Novais – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
  • Melhor atriz coadjuvante
    Gabriela Melo – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    Gabriela Gobatto – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    Giovanna Vitória Guedes Alves – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
  • Ator revelação
    Diogo da Silva Ramos – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
    Eduardo Ruza Ramos – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    Wilson Pereira dos Santos – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
  • Atriz Revelação
    Julia Heimann – “O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
    Clara Lumini – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    Bárbara Cruz – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
  • Melhor Direção
    Felipe Rocha – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    Emma Jovanovi? – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    Renata Hallada – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
    Bianca Mellace – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
    Renan Pena – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    Patrick Saba – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
  • Melhor Texto Original
    “O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
    “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
  • Melhor Pesquisa
    “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
  • Melhor Figurino
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
  • Melhor Maquiagem
    “Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
    “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
    “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
  • Melhor Cenário
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
    “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
  • Melhor Iluminação
    “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    “Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
    “Cárcere” – Coletivo Bufalus
  • Melhor Sonoplastia
    “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
    “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
    “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
    “Cárcere” – Coletivo Bufalus
    “Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
  • Menções honrosas:
    Presença ativa e cativa: Andrew Sant, Fernanda Brahemcha, Melissa Souza, Pietro Varraschim e Cia de Teatro de Jundiaí
    Dinâmica da dupla: As vovós – “O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
    Condução da Dramaturgia: Vanessa Machado Ferreira – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
    Melhor ator de comédia: Felipe Rosenbaum – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    Cômica Experiência Imersiva de Reflexão da Vida: “Galocha” – Grupo Apoie Arte
    Autenticidade e ousadia na investigação de uma linguagem teatral, que um grupo jovem do interior do estado de São Paulo sonhou, construiu e sustentou OU pela coragem de atravessar os abismos e delicadezas de se fazer teatro contemporâneo nos dias atuais: Cia Théâtro Atêlier

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