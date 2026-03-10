O 10º Festeju chegou ao fim no último domingo (29), reafirmando sua força como um dos principais encontros de teatro da região. Com 214 inscrições de 67 cidades e 11 estados, o festival evidenciou a diversidade e a amplitude da produção teatral brasileira. Ao todo, foram 27 apresentações nas categorias Estudantil, Amadora e Profissional, além das intervenções da Cia. de Teatro de Jundiaí. Nesta edição, a Cena Estudantil passou a integrar oficialmente a programação, ampliando espaço para novos talentos.
O último dia foi marcado pela premiação da Cena Amadora, em cerimônia conduzida pela companhia em formato inspirado no Oscar, com trajes de gala e bom humor. Vencedor de Melhor Direção por “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise”, espetáculo também premiado como Melhor Peça, Felipe Rocha destacou o clima do evento. “A premiação é um lugar muito sadio, e o mais legal é comemorar com todo mundo.” Entre o público, Melissa Souza, homenageada com Menção Honrosa de Presença Ativa, celebrou. “Amei acompanhar as peças e também o intercâmbio das companhias de outras cidades.”
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Confira abaixo a lista completa dos vencedores (em negrito).
- Melhor Peça
1º “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
2º “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
3º “Cárcere” – Coletivo Bufalus
- Melhor ator
Lucas da Silva Ferreira – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
Felipe Rosenbaum – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
Matheus Bezerra Lira de Souza – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Melhor Atriz
Gisele Monique dos Santos – “Diário de Classe: Narraçoes de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
Ana Choukr – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
Vanessa Machado Ferreira – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
- Melhor ator coadjuvante
Gian Lucas – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
Gustavo Santana da Silva – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
Vinícius Motta Pedro Novais – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
- Melhor atriz coadjuvante
Gabriela Melo – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
Gabriela Gobatto – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
Giovanna Vitória Guedes Alves – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
- Ator revelação
Diogo da Silva Ramos – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
Eduardo Ruza Ramos – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
Wilson Pereira dos Santos – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
- Atriz Revelação
Julia Heimann – “O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
Clara Lumini – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
Bárbara Cruz – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
- Melhor Direção
Felipe Rocha – “Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
Emma Jovanovi? – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
Renata Hallada – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
Bianca Mellace – “Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
Renan Pena – “Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
Patrick Saba – “Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
- Melhor Texto Original
“O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
“Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
“Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Melhor Pesquisa
“Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
“Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
- Melhor Figurino
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
“Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
- Melhor Maquiagem
“Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
“Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
“Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
- Melhor Cenário
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
“Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
- Melhor Iluminação
“Insetos” – Cia Fênix – Grupo Afrodite
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
“Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
“Cárcere” – Coletivo Bufalus
- Melhor Sonoplastia
“Foram em Rodopios Obssessivos-Compulsivos que Gaivotas Pararam Sob Escombros” – Cia Théâtro Atêlier
“Sebastião” – Cia. Teatral Filosofia de Coxia
“Galocha” – Grupo Apoie Arte
“Diário de Classe: Narrações de uma Educação em Crise” – Grupo Diário de Classe
“Cárcere” – Coletivo Bufalus
“Memórias de um Povo Estrangeiro” – Cia. Samba da Vida
- Menções honrosas:
Presença ativa e cativa: Andrew Sant, Fernanda Brahemcha, Melissa Souza, Pietro Varraschim e Cia de Teatro de Jundiaí
Dinâmica da dupla: As vovós – “O Encontro das Vovós” – Grupo As Vovós
Condução da Dramaturgia: Vanessa Machado Ferreira – “Cárcere” – Coletivo Bufalus
Melhor ator de comédia: Felipe Rosenbaum – “Galocha” – Grupo Apoie Arte
Cômica Experiência Imersiva de Reflexão da Vida: “Galocha” – Grupo Apoie Arte
Autenticidade e ousadia na investigação de uma linguagem teatral, que um grupo jovem do interior do estado de São Paulo sonhou, construiu e sustentou OU pela coragem de atravessar os abismos e delicadezas de se fazer teatro contemporâneo nos dias atuais: Cia Théâtro Atêlier