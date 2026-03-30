30 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é socorrida após agressões e companheiro é preso no bar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais localizaram o suspeito em um bar, onde o prenderam
Os policiais localizaram o suspeito em um bar, onde o prenderam

Uma mulher precisou ser socorrida ao hospital após ser agredida pelo companheiro neste final de semana, em Itatiba. Ela apresentava ferimentos nas mãos, boca e cabeça. O suspeito foi localizado posteriormente em um bar e preso em flagrante pela Polícia Militar.

Os policiais foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a equipe encontrou a vítima junto de sua filha, de 12 anos. Ambas relataram que haviam sido agredidas pelo homem, que estaria embriagado e fugiu de motocicleta após as agressões.

Devido aos ferimentos, a mulher foi atendida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para cuidados médicos.

Com base nas características da motocicleta e do suspeito, diversas viaturas passaram a realizar buscas pela cidade. O homem foi localizado em um bar, onde continuava ingerindo bebida alcoólica.

Ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

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