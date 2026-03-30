Uma mulher precisou ser socorrida ao hospital após ser agredida pelo companheiro neste final de semana, em Itatiba. Ela apresentava ferimentos nas mãos, boca e cabeça. O suspeito foi localizado posteriormente em um bar e preso em flagrante pela Polícia Militar.

Os policiais foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a equipe encontrou a vítima junto de sua filha, de 12 anos. Ambas relataram que haviam sido agredidas pelo homem, que estaria embriagado e fugiu de motocicleta após as agressões.

Devido aos ferimentos, a mulher foi atendida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para cuidados médicos.