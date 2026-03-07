O Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) chega à sua 10ª edição consolidado como um dos principais eventos culturais da cidade. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o festival acontece de 12 a 29 de março, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, com uma programação totalmente gratuita. A grande novidade desta edição é a criação da Cena Estudantil, que passa a integrar oficialmente a programação ao lado das cenas Amadora e Profissional.

Neste ano, o evento recebeu mais de 200 inscrições entre artistas, grupos estudantis e companhias teatrais de diversas regiões do país, reforçando o compromisso com o fortalecimento do teatro amador e profissional, além da ampliação do acesso da população às produções cênicas.

Segundo o diretor do Departamento de Cultura, William Ramos, a mudança atende a uma demanda da própria classe artística, apresentada por meio do Conselho Municipal de Cultura. “Essa ampliação é estratégica. Ela cria oportunidades, fortalece a base e garante espaço para que novos talentos possam surgir, experimentar e se desenvolver. Investir na cena estudantil é investir no futuro do teatro em Jundiaí”, destaca.