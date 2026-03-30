30 de março de 2026
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Restaurante abre 85 vagas de emprego em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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São 85 vagas disponíveis na unidade de Jundiaí
São 85 vagas disponíveis na unidade de Jundiaí

Um restaurante que será inaugurado em um shopping de Jundiaí está com 85 vagas de emprego abertas para atuação em sua mais nova unidade. O empreendimento é inspirado no lifestyle italiano e integra o grupo Bold Hospitality.

As oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de delivery e menor aprendiz. O processo seletivo será iniciado no dia 6 de abril. Para se inscrever em uma das vagas, BASTA CLICAR AQUI.

Durante o processo seletivo, os candidatos passarão por entrevistas e dinâmicas específicas de acordo com o cargo pretendido. Os selecionados após essas etapas receberão treinamento específico no restaurante para entender mais sobre a dinâmica de trabalho. O restaurante oferece benefícios como assistência médica, odontológica, refeição no local e vale-transporte.

Quem pode participar?

Os interessados nas vagas devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. O restaurante procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Não é necessária experiência na área.

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