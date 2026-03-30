Um restaurante que será inaugurado em um shopping de Jundiaí está com 85 vagas de emprego abertas para atuação em sua mais nova unidade. O empreendimento é inspirado no lifestyle italiano e integra o grupo Bold Hospitality.

As oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de delivery e menor aprendiz. O processo seletivo será iniciado no dia 6 de abril. Para se inscrever em uma das vagas, BASTA CLICAR AQUI.

Durante o processo seletivo, os candidatos passarão por entrevistas e dinâmicas específicas de acordo com o cargo pretendido. Os selecionados após essas etapas receberão treinamento específico no restaurante para entender mais sobre a dinâmica de trabalho. O restaurante oferece benefícios como assistência médica, odontológica, refeição no local e vale-transporte.

Quem pode participar?