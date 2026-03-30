Policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão estouraram um centro de armazenamento e distribuição de drogas em Cabreúva no final da tarde desta segunda-feira (30).

Foram apreendidas milhares de porções de drogas diversas, já fracionadas e prontas para a distribuição e venda nos pontos de tráfico da cidade. Também foram apreendidas balanças de precisão, material para embalo de drogas e um simulacro de arma de fogo.

Uma mulher foi presa no local.