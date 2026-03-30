30 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FORÇA TÁTICA 

Mulher é presa em centro de armazenamento e distribuição de droga

Por Fábio Estevam  |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A 'casa bomba' foi descoberta graças a uma denúncia pelo 181 
A 'casa bomba' foi descoberta graças a uma denúncia pelo 181 

Policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão estouraram um centro de armazenamento e distribuição de drogas em Cabreúva no final da tarde desta segunda-feira (30).

Foram apreendidas milhares de porções de drogas diversas, já fracionadas e prontas para a distribuição e venda nos pontos de tráfico da cidade. Também foram apreendidas balanças de precisão, material para embalo de drogas e um simulacro de arma de fogo.

Uma mulher foi presa no local.

A descoberta da "casa bomba" foi possível graças a uma denúncia pelo Disque Denúncia (181), que é feita de forma anônima.

Drogas apreendidas

  • Crack - 275 uni / 0,128 kg;
  • Ice - 18 uni / 0,20 kg;
  • Cocaina - 1179uni / 3,300 kg;
  • Maconha - 1203 uni / 1,600 kg;
  • Celulares - iPhone edição 10 uni 01 e edição 7 uni 01;
  • E 01 simulacro de arma de fogo, além de apetrechos para corte e embalagem de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários