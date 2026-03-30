Policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão estouraram um centro de armazenamento e distribuição de drogas em Cabreúva no final da tarde desta segunda-feira (30).
Foram apreendidas milhares de porções de drogas diversas, já fracionadas e prontas para a distribuição e venda nos pontos de tráfico da cidade. Também foram apreendidas balanças de precisão, material para embalo de drogas e um simulacro de arma de fogo.
Uma mulher foi presa no local.
A descoberta da "casa bomba" foi possível graças a uma denúncia pelo Disque Denúncia (181), que é feita de forma anônima.
Drogas apreendidas
- Crack - 275 uni / 0,128 kg;
- Ice - 18 uni / 0,20 kg;
- Cocaina - 1179uni / 3,300 kg;
- Maconha - 1203 uni / 1,600 kg;
- Celulares - iPhone edição 10 uni 01 e edição 7 uni 01;
- E 01 simulacro de arma de fogo, além de apetrechos para corte e embalagem de drogas.