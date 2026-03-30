Um criminoso que havia recebido o benefício de 'saidinha' em janeiro deste ano, da penitenciária de Guarulhos, e não retornado ao sistema prisional, foi capturado neste domingo (29), no Centro de Jundiaí, por policiais militares de Força Tática.

Os agentes faziam patrulhamento, quando se separaram com um morador de rua, caminhando pela via Marechal Deodoro da Fonseca.

O homem se mostrou agitado ao perceberem a viatura, o que motivou sua abordagem.