Cada Cena tem papel fundamental na promoção e difusão da cultura, proporcionando aos grupos a oportunidade de apresentação diante de estrutura técnica profissional e a troca de experiências entre os atores. A exemplo, está a Cena Amadora que proporciona aprendizado contínuo durante o festival e desenvolvimento artístico de cada participante, ampliando repertórios e explorando novas possibilidades cênicas.

A 10ª edição do Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) segue até o próximo domingo (29). Nos últimos dias o público acompanhou as apresentações das Cenas Estudantil e Amadora e desde o último dia 22, a Cena Profissional passou a integrar a programação que é gratuita e ocorre no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, reunindo companhias de diferentes regiões brasileiras.

“É essencial essa representatividade, até para garantir a troca entre artista, grupos, companhias e o público. O Festeju é muito importante por se tornar uma vitrine do trabalho dos artistas”, destaca o mediador dos espetáculos, Cláudio de Albuquerque.

Com trajetórias consolidadas, as companhias da Cena Profissional também encontram no festival um espaço relevante de visibilidade, ao mesmo tempo em que ampliam o acesso do público local a produções de outras cidades.

Programação

A programação completa do Festeju pode ser consultada no site da Cultura. A entrada é franca e os ingressos ficam disponíveis duas horas antes de cada sessão, nas bilheterias e totens do Teatro Polytheama e do Centro das Artes. As apresentações profissionais contam com intérprete de Libras, ampliando a acessibilidade e garantindo a inclusão.

Serviço