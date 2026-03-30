Uma mulher desmaiou dentro de uma viatura da Polícia Militar neste final de semana, enquanto era socorrida ao hospital, após ser atingida na cabeça com um tijolo pelo companheiro, no bairro Outeiro das Palmeiras, no distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. De acordo com a vítima, o ele também perseguiu pelas ruas armado com um facão. Durante toda a ocorrência, desde a abordagem até a apresentação na delegacia, ele afirmou ser liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC) e fez ameaças de morte contra os policiais e contra a própria companheira, jurando que arrancaria a cabeça de todos.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima com corte e sangramento na cabeça. Ela relatou ter sido atingida pelo companheiro com um tijolo. Questionado, o homem confirmou a agressão e também admitiu ter perseguido a mulher com um facão, com a intenção de feri-la.

A vítima foi colocada na viatura e desmaiou durante o trajeto para o hospital, onde foi atendida no Pronto Socorro.