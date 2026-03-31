A rede municipal de ensino de Jundiaí volta a avançar com obras e planejamento. Após quatro anos sem novas unidades, a construção da nova Emeb Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova, simboliza um novo ciclo de expansão em infraestrutura escolar no município. Alinhada às diretrizes do programa municipal Escola da Gente, a prefeitura tem investido na melhoria contínua dos espaços escolares, com foco em ambientes mais adequados ao desenvolvimento das crianças e ao trabalho dos educadores.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a nova unidade representa um avanço na ampliação do atendimento e no planejamento da cidade. “A construção da nova Emeb Helena Galimberti reforça o compromisso da gestão com a Educação Infantil, garantindo mais vagas e um espaço adequado para o desenvolvimento das crianças, além de melhores condições de trabalho para os profissionais. Além de ampliar a capacidade de atendimento, essa obra qualifica a infraestrutura educacional da cidade, com um espaço pensado para oferecer mais conforto, acessibilidade e funcionalidade.”

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