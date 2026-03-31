A rede municipal de ensino de Jundiaí volta a avançar com obras e planejamento. Após quatro anos sem novas unidades, a construção da nova Emeb Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova, simboliza um novo ciclo de expansão em infraestrutura escolar no município. Alinhada às diretrizes do programa municipal Escola da Gente, a prefeitura tem investido na melhoria contínua dos espaços escolares, com foco em ambientes mais adequados ao desenvolvimento das crianças e ao trabalho dos educadores.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a nova unidade representa um avanço na ampliação do atendimento e no planejamento da cidade. “A construção da nova Emeb Helena Galimberti reforça o compromisso da gestão com a Educação Infantil, garantindo mais vagas e um espaço adequado para o desenvolvimento das crianças, além de melhores condições de trabalho para os profissionais. Além de ampliar a capacidade de atendimento, essa obra qualifica a infraestrutura educacional da cidade, com um espaço pensado para oferecer mais conforto, acessibilidade e funcionalidade.”
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Nesse cenário, a obra da nova unidade avançou com o início da concretagem da fundação, etapa essencial para garantir a estabilidade e a segurança da estrutura, e reforça o compromisso com a ampliação de vagas na rede pública.
Com a nova construção, os alunos da unidade existente migrarão para um espaço mais amplo, moderno e adequado às necessidades pedagógicas. O novo prédio, com 1.541,14 m², vai qualificar a estrutura da unidade e ampliar o atendimento na etapa de creche.
O projeto prioriza a acessibilidade, com a construção em nível único, sem escadas, facilitando a circulação de todos os usuários. A proposta segue as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme a NBR 9050, que estabelece critérios para garantir autonomia e segurança a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Planejada para atender à crescente demanda por vagas na Educação Infantil na região, a unidade contará com estrutura completa, incluindo salas para Infantil 1 (0 a 3 anos) e Infantil 2 (4 e 5 anos), berçários, lactário, sala de amamentação, refeitório, sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PcD), solário, playground, pátio coberto, jardim e vagas para carga e descarga.