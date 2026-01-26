Com a proximidade da volta às aulas, marcada para o dia 3 de fevereiro, a Prefeitura de Jundiaí intensifica as ações do programa “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”, que vem promovendo melhorias estruturais em unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), com foco em garantir espaços seguros, bem cuidados e acolhedores para o retorno das crianças.

Um dos exemplos é a Emeb Professora Maria Aparecida Silva Congílio, no Residencial Jundiaí. Na unidade, o solário apresentava problemas estruturais, com rachaduras e risco para os alunos. A solução incluiu a demolição do solário e da mureta, seguida da reconstrução, enquanto a comunidade escolar faz a pintura interna com materiais cedidos pela prefeitura.

