REDE MUNICIPAL

Reformas em escolas reforça preparativos para volta às aulas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Durante o recesso escolar, diversas Emebs recebem serviços de manutenção e reparos realizados em conjunto com a gestão escolar e a comunidade
Durante o recesso escolar, diversas Emebs recebem serviços de manutenção e reparos realizados em conjunto com a gestão escolar e a comunidade

Com a proximidade da volta às aulas, marcada para o dia 3 de fevereiro, a Prefeitura de Jundiaí intensifica as ações do programa “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”, que vem promovendo melhorias estruturais em unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), com foco em garantir espaços seguros, bem cuidados e acolhedores para o retorno das crianças.

Um dos exemplos é a Emeb Professora Maria Aparecida Silva Congílio, no Residencial Jundiaí. Na unidade, o solário apresentava problemas estruturais, com rachaduras e risco para os alunos. A solução incluiu a demolição do solário e da mureta, seguida da reconstrução, enquanto a comunidade escolar faz a pintura interna com materiais cedidos pela prefeitura.

Segundo a diretora da unidade, Fernanda Marques da Silva, as melhorias atendem demandas antigas da comunidade escolar. “É uma escola que há muitos anos aguardava por reformas. Agora estamos conseguindo resolver questões importantes, como os muros do solário, os banheiros infantis, que precisam oferecer condições adequadas para o cuidado das crianças, e também a ampliação da sala de reuniões, que vai permitir momentos de formação com mais conforto para a equipe”, explicou.

Outra unidade beneficiada é a Emeb Professora Ruth Carturan Wiemann, no Jardim Tarumã, que recebe sua segunda parceria dentro do programa. Após intervenções anteriores, a escola passa agora por pintura e serviços de zeladoria, com fornecimento de materiais pela prefeitura e execução da mão de obra pela própria unidade.

Para a diretora Thailana Aparecida Cunha, o cuidado com a estrutura escolar impacta diretamente o trabalho pedagógico. “A manutenção da escola caminha junto com o processo educativo. O ambiente precisa ser seguro, bem cuidado e bonito para que as crianças possam brincar, explorar e aprender. Quando o espaço está organizado e acolhedor, isso reflete na experiência das crianças, das famílias e também dos profissionais”, destacou.

As ações do “Quem Ama, Cuida – Minha Escola” seguem em diversas unidades da rede municipal, preparando os espaços escolares para receber alunos e profissionais no início do ano letivo, reforçando o cuidado com o patrimônio público e a valorização da educação desde os primeiros anos.

