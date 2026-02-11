A Prefeitura de Jundiaí segue avançando na construção da nova sede da Emeb Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova I. A obra entrou em uma etapa importante da fundação, com a realização das escavações das valas destinadas à execução dos blocos de fundação e das vigas baldrame. Também está em andamento a execução do lastro de concreto magro na base dos blocos, preparando o terreno para as próximas fases da construção.
A secretária de Educação, Priscila Costa, e o prefeito Gustavo Martinelli realizaram uma vistoria técnica na obra. Martinelli destacou a importância do investimento em educação desde os primeiros anos de vida. “Investir em Educação Infantil é investir no futuro da cidade. Essa escola representa mais oportunidades, mais cuidado e mais dignidade para as nossas crianças e suas famílias. Estamos construindo um espaço pensado para acolher, educar e garantir um começo de vida com mais qualidade e igualdade”, afirmou o prefeito.
O novo espaço foi projetado para ampliar e qualificar o atendimento da Educação Infantil na região, que apresenta crescimento populacional e demanda crescente por vagas em creche. A unidade contará com estrutura completa, incluindo salas para Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3 (turmas 1 e 2), Infantil 4, Infantil 5 (turmas 1 e 2), berçários 1 e 2, lactário, sala de amamentação, refeitório, sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PcD), solário, playground, pátio coberto, jardim e vagas para carga e descarga.
A Emeb Helena Galimberti é uma instituição municipal de Educação Infantil localizada na avenida Francisco Pedrone, nº 455, no bairro Cidade Nova I, e oferece atualmente serviços de creche e infraestrutura de apoio às famílias da região. Com a nova construção, os alunos da unidade existente migrarão para um espaço mais amplo, moderno e adequado às necessidades pedagógicas.
De acordo com a secretária de Educação, Priscila Costa, a obra fortalece o atendimento à primeira infância e integra o programa “Escola da Gente”, que orienta as ações da prefeitura voltadas à governança e à qualidade da educação no município. “Essa construção vem para que os alunos da escola atual tenham acesso a um novo espaço, mais amplo e com mais qualidade, além de ampliar o atendimento. Esse equipamento fortalece o trabalho da Educação Infantil e garante melhores condições para o cuidado e o desenvolvimento das crianças”, explica.