A Prefeitura de Jundiaí segue avançando na construção da nova sede da Emeb Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova I. A obra entrou em uma etapa importante da fundação, com a realização das escavações das valas destinadas à execução dos blocos de fundação e das vigas baldrame. Também está em andamento a execução do lastro de concreto magro na base dos blocos, preparando o terreno para as próximas fases da construção.

A secretária de Educação, Priscila Costa, e o prefeito Gustavo Martinelli realizaram uma vistoria técnica na obra. Martinelli destacou a importância do investimento em educação desde os primeiros anos de vida. “Investir em Educação Infantil é investir no futuro da cidade. Essa escola representa mais oportunidades, mais cuidado e mais dignidade para as nossas crianças e suas famílias. Estamos construindo um espaço pensado para acolher, educar e garantir um começo de vida com mais qualidade e igualdade”, afirmou o prefeito.

