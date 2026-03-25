Com o compromisso de ampliar oportunidades e transformar realidades, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos voltados à qualificação profissional. São eles: Técnicas para Pintura Predial e Assistente de Controle de Qualidade. Interessados podem se inscrever até essa sexta-feira (27).
Mais do que capacitações, os cursos representam portas de entrada para novas possibilidades no mercado de trabalho. Em um cenário cada vez mais competitivo, investir em conhecimento prático e atualizado pode ser o diferencial para quem busca recolocação ou deseja iniciar uma nova trajetória profissional.
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Os cursos de qualificação ofertados pelo Fundo Social de Solidariedade integram as políticas públicas, com foco na inclusão produtiva e no fortalecimento da autonomia dos participantes, através de oportunidades concretas para que mais pessoas possam desenvolver habilidades, conquistar espaço no mercado de trabalho e construir novas perspectivas de futuro por meio do conhecimento.
Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (27).
Técnicas para pintura predial
Nº de vagas: 16
Carga horária: 60h
Período: de 7 de abril a 7 de maio
Aulas de terça a sexta-feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
Link de inscrição: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial
Assistente de controle de qualidade
Nº de vagas: 32
Carga horária: 160h
Período: de 27 de abril a 16 de julho
Aulas de segunda a quinta-feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisitos: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial