Com o compromisso de ampliar oportunidades e transformar realidades, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos voltados à qualificação profissional. São eles: Técnicas para Pintura Predial e Assistente de Controle de Qualidade. Interessados podem se inscrever até essa sexta-feira (27).

Mais do que capacitações, os cursos representam portas de entrada para novas possibilidades no mercado de trabalho. Em um cenário cada vez mais competitivo, investir em conhecimento prático e atualizado pode ser o diferencial para quem busca recolocação ou deseja iniciar uma nova trajetória profissional.

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