Dois homens sofreram uma queda em um barranco após tentarem fugir de uma equipe da Força Tática na noite deste sábado (23), na região do Varjão, em Jundiaí. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento realizado por policiais do 2º Pelotão.
Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam atitude suspeita de dois ocupantes de uma motocicleta Honda CG 160 ao cruzarem com a viatura. Quando a equipe tentou realizar a abordagem, o condutor acelerou e iniciou fuga pelas ruas do bairro.
Durante o acompanhamento, os suspeitos tentaram atravessar o canteiro da Avenida Francisco Roveri, mas perderam o controle da motocicleta e acabaram caindo em uma área de barranco às margens da via.
Após a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal nos dois homens e vistoria na motocicleta, porém nenhum objeto ilícito foi localizado. Ainda conforme a corporação, ambos possuem antecedentes relacionados ao tráfico de drogas.
A ocorrência foi apresentada pelas equipes da Força Tática, que adotaram as medidas administrativas e de polícia judiciária cabíveis para o caso.