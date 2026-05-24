24 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
Perseguição

Dupla cai em barranco após fuga no Varjão

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeitos tentaram escapar da Força Tática em motocicleta
Suspeitos tentaram escapar da Força Tática em motocicleta

Dois homens sofreram uma queda em um barranco após tentarem fugir de uma equipe da Força Tática na noite deste sábado (23), na região do Varjão, em Jundiaí. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento realizado por policiais do 2º Pelotão.

Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam atitude suspeita de dois ocupantes de uma motocicleta Honda CG 160 ao cruzarem com a viatura. Quando a equipe tentou realizar a abordagem, o condutor acelerou e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

Durante o acompanhamento, os suspeitos tentaram atravessar o canteiro da Avenida Francisco Roveri, mas perderam o controle da motocicleta e acabaram caindo em uma área de barranco às margens da via.

Após a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal nos dois homens e vistoria na motocicleta, porém nenhum objeto ilícito foi localizado. Ainda conforme a corporação, ambos possuem antecedentes relacionados ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada pelas equipes da Força Tática, que adotaram as medidas administrativas e de polícia judiciária cabíveis para o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários