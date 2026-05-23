Um homem foi preso pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, com drogas e mais de R$ 5 mil, na noite desta sexta-feira (22), no bairro São José. Ele também estava sendo procurado pela Justiça por roubo e vinha sendo investigado por aparecer em vídeos nas redes sociais, andando de moto pelas ruas do bairro, ostentando armas e efetuando disparos para o alto. As imagens circularam pela internet e chamaram a atenção das forças de segurança.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito se exibia armado e fazia questão de mostrar o armamento, além de realizar disparos em via pública, colocando em risco moradores e pessoas que passavam pelo local. Participaram da ocorrência os GMs Fortunato, Max e Hashiba.

A equipe da Romu, com conhecimento sobre essas ações e sobre o mandado de prisão, passou a fazer diligências para capturá-lo. Após levantamento de informações, os guardas conseguiram localizar o homem, que foi abordado e detido.