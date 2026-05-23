23 de maio de 2026
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GMs da ROMU

Homem que ostentava nas redes sociais é preso com drogas

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Bandido “engraçadinho” ostentava nas redes sociais, mas acabou preso
Bandido “engraçadinho” ostentava nas redes sociais, mas acabou preso

Um homem foi preso pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, com drogas e mais de R$ 5 mil, na noite desta sexta-feira (22), no bairro São José. Ele também estava sendo procurado pela Justiça por roubo e vinha sendo investigado por aparecer em vídeos nas redes sociais, andando de moto pelas ruas do bairro, ostentando armas e efetuando disparos para o alto. As imagens circularam pela internet e chamaram a atenção das forças de segurança.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito se exibia armado e fazia questão de mostrar o armamento, além de realizar disparos em via pública, colocando em risco moradores e pessoas que passavam pelo local. Participaram da ocorrência os GMs Fortunato, Max e Hashiba. 

A equipe da Romu, com conhecimento sobre essas ações e sobre o mandado de prisão, passou a fazer diligências para capturá-lo. Após levantamento de informações, os guardas conseguiram localizar o homem, que foi abordado e detido.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam drogas, dinheiro e outros materiais relacionados ao caso, que foram apresentados à autoridade policial. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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