Em Jundiaí, 60% da população tem algum plano de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são 279.676 pessoas, em uma população estimada de 463.039 pessoas, que são beneficiárias da saúde privada. Também é diferente a distribuição de médicos na cidade, 3,1 mil atendem pelo SUS, em instituições públicas, como unidades básicas de saúde (UBSs) e o Hospital Regional, e em instituições sem fins lucrativos, como o Hospital São Vicente, e 3,9 mil não atendem, ou seja, trabalham na saúde privada. Além de mais médicos, os planos de saúde também têm especialidades que a saúde pública de Jundiaí não tem, como médico geneticista, patologista e cirurgião da mão.
Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), do Ministério da Saúde e mostram também que, em oposição, na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) junto com Itatiba, com oito municípios que compartilham ações de saúde, o número de médicos no SUS é maior do que o de profissionais que atendem apenas mediante pagamento direto. São 4.372 profissionais que atendem na saúde privada e 5.548 que atendem a saúde pública na região.
E mesmo ampliando o raio de abrangência para os oito municípios, não há na região as especialidades de genética, patologia e cirurgião da mão. Por outro lado, ao olhar para ações concentradas em serviços públicos, há médicos que atendem apenas pelo SUS, como legistas e os de estratégia de saúde da família, área inclusive fomentada pelo programa Mais Médicos, do Governo Federal.
Contrastes
Estão em Jundiaí 70,7% de todos os médicos da RMJ e Itatiba, 7.023 de um total de 9.920. São 89,7% dos particulares e 55,8% dos que atendem pelo SUS em apenas uma cidade. Em relação ao SUS, a diferença na distribuição é observada por ser Jundiaí referência regional em diversas áreas, inclusive oncologia, cardiologia e alguns outros casos de alta complexidade.
Algumas diferenças também aparecem na oferta de especialistas. Enquanto há na região 397 ortopedistas e traumatologistas que não atendem pelo SUS, 180 atendem, menos da metade. Quando acontece um trauma, como em um acidente, por exemplo, a referência na região é o Hospital São Vicente, que atende mesmo as pessoas que possuem convênio em situações de emergência. Em Jundiaí, especificamente, a especialidade tem 377 profissionais na Saúde Suplementar e 83 no Sistema Único de Saúde. Outro contraste se dá no número de oncologistas clínicos, que são 65 na rede privada e 16 na rede pública da região e, desses, 12 estão em Jundiaí. Com o envelhecimento da população, a especialidade de geriatria se mostra cada vez mais necessária, mas há 14 médicos no SUS na região e 34 na rede privada. 11 e 31, respectivamente, em Jundiaí.
Ainda sobre as diferenças, percebe-se que o atendimento no SUS é mais concentrado em reação do que em prevenção. O sistema detém a maioria dos clínicos e pediatras da região, mas há contrastes grandes quando se olha para algumas especialidades. Em cirurgião do aparelho digestivo, há dois médicos que atendem pelo SUS na região, ambos em Jundiaí. Já na medicina privada, são 13, 12 deles no maior município. Alergistas e imunologistas são 20 na região que não atendem o SUS, 17 em Jundiaí. Na cidade, apenas dois que atendem na rede pública; na região são 12.
Em suma, os contrastes são mais evidentes entre os 40% de jundiaienses que nao têm qualquer plano de saúde e dependem exclusivamente do SUS para atendimentos médicos. E a diferença se faz maior quando a necessidade não é genérica e acaba concentrada em especialidades mais "raras".