Em Jundiaí, 60% da população tem algum plano de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são 279.676 pessoas, em uma população estimada de 463.039 pessoas, que são beneficiárias da saúde privada. Também é diferente a distribuição de médicos na cidade, 3,1 mil atendem pelo SUS, em instituições públicas, como unidades básicas de saúde (UBSs) e o Hospital Regional, e em instituições sem fins lucrativos, como o Hospital São Vicente, e 3,9 mil não atendem, ou seja, trabalham na saúde privada. Além de mais médicos, os planos de saúde também têm especialidades que a saúde pública de Jundiaí não tem, como médico geneticista, patologista e cirurgião da mão.

Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), do Ministério da Saúde e mostram também que, em oposição, na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) junto com Itatiba, com oito municípios que compartilham ações de saúde, o número de médicos no SUS é maior do que o de profissionais que atendem apenas mediante pagamento direto. São 4.372 profissionais que atendem na saúde privada e 5.548 que atendem a saúde pública na região.

E mesmo ampliando o raio de abrangência para os oito municípios, não há na região as especialidades de genética, patologia e cirurgião da mão. Por outro lado, ao olhar para ações concentradas em serviços públicos, há médicos que atendem apenas pelo SUS, como legistas e os de estratégia de saúde da família, área inclusive fomentada pelo programa Mais Médicos, do Governo Federal.

Contrastes