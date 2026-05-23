O atleta de fisiculturismo e influenciador digital Gabriel Ganley morreu neste sábado (23), aos 22 anos. A informação foi confirmada pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual ele fazia parte.

Ganley foi encontrado morto em seu apartamento, na capital paulista. Em nota, a Integral Médica lamentou a morte do atleta e destacou sua trajetória no esporte.

“Hoje a dor fala mais alto. Perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”, diz trecho da manifestação.