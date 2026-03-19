Com a proximidade da Semana Santa, período em que o consumo de peixes aumenta significativamente, permissionários que comercializam pescados nas feiras livres de Jundiaí participaram de um treinamento promovido pelo departamento de Abastecimento da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A iniciativa reforça boas práticas de higiene, armazenamento e exposição dos produtos, garantindo mais qualidade e segurança alimentar para os consumidores.

No encontro, os feirantes receberam orientações sobre diversos aspectos que contribuem para manter o padrão de excelência das feiras do município. Entre os pontos abordados estão a necessidade de bancas revestidas com material de aço inoxidável, armazenamento adequado da água do degelo para evitar escoamento na via pública e controle da temperatura dos pescados para preservar a qualidade do alimento. A higienização também foi um dos temas centrais. Os permissionários foram orientados sobre o uso obrigatório de uniforme e luvas, além da importância de higienizar as mãos a cada troca de atividade.

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