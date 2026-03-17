O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de abril, com formações voltadas ao aprendizado prático e à geração de renda. Entre os destaques estão as capacitações na área da beleza, como manicure e pedicure, automaquiagem e técnicas para escovar e cachear cabelos. Na gastronomia, os workshops de cocada, bolo e brownie oferecem oportunidades para quem deseja aprender uma nova habilidade ou iniciar um pequeno negócio. Já na área de tecnologia, em parceria com o Senai, há vagas para cursos sobre ferramentas da Google Cloud. Confira a programação completa de abril abaixo.

Como se inscrever?

Os interessados devem atender alguns requisitos que estão disponíveis no site do Fundo Social de Solidariedade e realizar a pré-inscrição pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, neste link. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

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