17 de março de 2026
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CAPACITAÇÃO

Fundo Social abre novas inscrições para cursos de abril

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Workshops de gastronomia são oportunidades para quem deseja uma renda extra ou iniciar seu negócio
Workshops de gastronomia são oportunidades para quem deseja uma renda extra ou iniciar seu negócio

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de abril, com formações voltadas ao aprendizado prático e à geração de renda. Entre os destaques estão as capacitações na área da beleza, como manicure e pedicure, automaquiagem e técnicas para escovar e cachear cabelos. Na gastronomia, os workshops de cocada, bolo e brownie oferecem oportunidades para quem deseja aprender uma nova habilidade ou iniciar um pequeno negócio. Já na área de tecnologia, em parceria com o Senai, há vagas para cursos sobre ferramentas da Google Cloud. Confira a programação completa de abril abaixo.

Como se inscrever?

Os interessados devem atender alguns requisitos que estão disponíveis no site do Fundo Social de Solidariedade e realizar a pré-inscrição pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, neste link. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

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Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.

As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.

Cursos Funss

Automaquiagem
Nº de vagas: 15
Carga horária: 12h
Data: 6, 7 e 8 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

Aprenda a escovar e cachear cabelos
Nº de vagas: 15
Carga horária: 12h
Data: 13, 14 e 15 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

Manicure e pedicure
Nº de vagas: 20
Carga horária: 40h
Data: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 22, 27, 28 e 29 de abril
Horário: das 18h às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

Workshop de bolo e brownie
Nº de vagas: 20
Carga horária: 8h
Data: 14 e 15 de abril
Horário: das 13h às 17h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

Workshop de cocadas
Nº de vagas: 20
Carga horária: 4h
Data: 7 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos

Controlador de acesso
Nº de vagas: 30
Carga horária: 6h
Data: 6 de abril
Horário: 08h30 às 14h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 18 anos completos

Parceria Senai

Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 11 de abril a 9 de maio
Aulas aos sábados
Horário: das 8h10 às 17h10
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos

Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 1º a 10 de abril
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos

Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 8 a 29 de abril
Aulas de 2ª e 4ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos

Técnicas para pintura predial
Nº de vagas: 16
Carga horária: 60h
Período: de 7 de abril a 7 de maio
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito:ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos

Assistente de controle de qualidade
Nº de vagas: 32
Carga horária: 160h
Período: de 27 de abril a 16 de julho
Aulas de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos

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