O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de abril, com formações voltadas ao aprendizado prático e à geração de renda. Entre os destaques estão as capacitações na área da beleza, como manicure e pedicure, automaquiagem e técnicas para escovar e cachear cabelos. Na gastronomia, os workshops de cocada, bolo e brownie oferecem oportunidades para quem deseja aprender uma nova habilidade ou iniciar um pequeno negócio. Já na área de tecnologia, em parceria com o Senai, há vagas para cursos sobre ferramentas da Google Cloud. Confira a programação completa de abril abaixo.
Como se inscrever?
Os interessados devem atender alguns requisitos que estão disponíveis no site do Fundo Social de Solidariedade e realizar a pré-inscrição pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, neste link. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).
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Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Cursos Funss
Automaquiagem
Nº de vagas: 15
Carga horária: 12h
Data: 6, 7 e 8 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
Aprenda a escovar e cachear cabelos
Nº de vagas: 15
Carga horária: 12h
Data: 13, 14 e 15 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
Manicure e pedicure
Nº de vagas: 20
Carga horária: 40h
Data: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 22, 27, 28 e 29 de abril
Horário: das 18h às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
Workshop de bolo e brownie
Nº de vagas: 20
Carga horária: 8h
Data: 14 e 15 de abril
Horário: das 13h às 17h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
Workshop de cocadas
Nº de vagas: 20
Carga horária: 4h
Data: 7 de abril
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos
Controlador de acesso
Nº de vagas: 30
Carga horária: 6h
Data: 6 de abril
Horário: 08h30 às 14h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 18 anos completos
Parceria Senai
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 11 de abril a 9 de maio
Aulas aos sábados
Horário: das 8h10 às 17h10
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 1º a 10 de abril
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Período: de 8 a 29 de abril
Aulas de 2ª e 4ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
Técnicas para pintura predial
Nº de vagas: 16
Carga horária: 60h
Período: de 7 de abril a 7 de maio
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito:ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos completos
Assistente de controle de qualidade
Nº de vagas: 32
Carga horária: 160h
Período: de 27 de abril a 16 de julho
Aulas de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 16 anos completos