No estado de São Paulo, algumas cidades têm o mesmo porte de Jundiaí quando o assunto é população. São cidades médias que, embora tenham características similares, têm algumas diferenças, como o custo de vida. De modo geral, para encher o tanque do veículo na Terra da Uva, paga-se um valor médio em comparação a outros lugares, mesmo sendo uma cidade de fácil acesso logístico, visto que a distribuição pode encarecer o combustível.

Jundiaí não é a cidade mais barata para abastecer, mas também não é a mais cara, este posto fica com Mogi das Cruzes, que tem a gasolina comum, a aditivada e o óleo diesel mais caros no comparativo entre seis cidades de médio porte. O óleo diesel e o diesel S10 são mais baratos em Santos, mas, em contrapartida, o etanol é mais caro na cidade litorânea. Na análise, Jundiaí aparece em terceiro lugar mais vezes.

LEIA MAIS: