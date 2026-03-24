No estado de São Paulo, algumas cidades têm o mesmo porte de Jundiaí quando o assunto é população. São cidades médias que, embora tenham características similares, têm algumas diferenças, como o custo de vida. De modo geral, para encher o tanque do veículo na Terra da Uva, paga-se um valor médio em comparação a outros lugares, mesmo sendo uma cidade de fácil acesso logístico, visto que a distribuição pode encarecer o combustível.
Jundiaí não é a cidade mais barata para abastecer, mas também não é a mais cara, este posto fica com Mogi das Cruzes, que tem a gasolina comum, a aditivada e o óleo diesel mais caros no comparativo entre seis cidades de médio porte. O óleo diesel e o diesel S10 são mais baratos em Santos, mas, em contrapartida, o etanol é mais caro na cidade litorânea. Na análise, Jundiaí aparece em terceiro lugar mais vezes.
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Veja abaixo o comparativo de preços do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feito na semana entre os dias 16 e 21 de março em postos de combustíveis em municípios de médio porte de acordo com a população estimada em 2025 pelo Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
Etanol
- Santos (429.547 habitantes): média de R$ 4,75 (↓ R$ 4,19 ↑ R$ 5,39)
- Mogi das Cruzes (470.302 habitantes): média de R$ 4,55 (↓ R$ 4,19 ↑ R$ 4,79)
- Jundiaí (463.039 habitantes): média de R$ 4,54 (↓ R$ 4,28 ↑ R$ 5,29)
- Piracicaba (440.835 habitantes): média de R$ 4,44 (↓ R$ 4,17 ↑ R$ 4,79)
- Mauá (429.014 habitantes): média de R$ 4,44 (↓ R$ 4,17 ↑ R$ 4,79)
- S. José do Rio Preto (504. 166 habitantes): média de R$ 4,23 (↓ R$ 3,94 ↑ R$ 4,79)
Gasolina comum
- Mogi das Cruzes (470.302 habitantes): média de R$ 6,58 (↓ R$ 6,19 ↑ R$ 6,89)
- Jundiaí (463.039 habitantes): média de R$ 6,54 (↓ R$ 6,27 ↑ R$ 6,99)
- S. José do Rio Preto (504. 166 habitantes): média de R$ 6,46 (↓ R$ 6,19 ↑ R$ 6,99)
- Piracicaba (440.835 habitantes): média de R$ 6,42 (↓ R$ 6,17 ↑ R$ 6,79)
- Santos (429.547 habitantes): média de R$ 6,41 (↓ R$ 5,84 ↑ R$ 6,89)
- Mauá (429.014 habitantes): média de R$ 6,39 (↓ R$ 6,19 ↑ R$ 6,69)
Gasolina aditivada
- Mogi das Cruzes (470.302 habitantes): média de R$ 6,88 (↓ R$ 6,39 ↑ R$ 7,19)
- S. José do Rio Preto (504. 166 habitantes): média de R$ 6,80 (↓ R$ 6,39 ↑ R$ 7,39)
- Jundiaí (463.039 habitantes): média de R$ 6,75 (↓ R$ 6,48 ↑ R$ 7,27)
- Mauá (429.014 habitantes): média de R$ 6,68 (↓ R$ 6,39 ↑ R$ 7,09)
- Santos (429.547 habitantes): média de R$ 6,60 (↓ R$ 5,84 ↑ R$ 6,99)
- Piracicaba (440.835 habitantes): média de R$ 6,59 (↓ R$ 6,19 ↑ R$ 7,29)
Óleo diesel
- Mogi das Cruzes (470.302 habitantes): média de R$ 7,55 (↓ R$ 6,99 ↑ R$ 7,79)
- Mauá (429.014 habitantes): média de R$ 7,41 (↓ R$ 7,09 ↑ R$ 7,79)
- S. José do Rio Preto (504. 166 habitantes): média de R$ 7,36 (↓ R$ 6,75 ↑ R$ 7,99)
- Piracicaba (440.835 habitantes): média de R$ 7,17 (↓ R$ 6,69 ↑ R$ 7,69)
- Jundiaí (463.039 habitantes): média de R$ 7,08 (↓ R$ 6,49 ↑ R$ 7,89)
- Santos (429.547 habitantes): média de R$ 6,72 (↓ R$ 6,29 ↑ R$ 7,16)
Diesel S10
- S. José do Rio Preto (504. 166 habitantes): média de R$ 7,60 (↓ R$ 6,99 ↑ R$ 8,09)
- Mogi das Cruzes (470.302 habitantes): média de R$ 7,46 (↓ R$ 6,99 ↑ R$ 7,99)
- Jundiaí (463.039 habitantes): média de R$ 7,45 (↓ R$ 6,99 ↑ R$ 7,97)
- Piracicaba (440.835 habitantes): média de R$ 7,30 (↓ R$ 6,89 ↑ R$ 7,89)
- Mauá (429.014 habitantes): média de R$ 7,20 (↓ R$ 6,79 ↑ R$ 7,89)
- Santos (429.547 habitantes): média de R$ 7,17 (↓ R$ 6,49 ↑ R$ 7,89)