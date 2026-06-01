Um morador de um condomínio no bairro Medeiros, em Jundiaí, foi preso em flagrante neste fim de semana, suspeito de furtar mercadorias de um mercado de autoatendimento instalado dentro do próprio condomínio.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, o homem vinha retirando produtos das prateleiras e deixando o local sem efetuar o pagamento. Após constatar as irregularidades, ela entrou em contato com ele por meio de mensagens e os dois chegaram a um acordo para que a dívida fosse quitada nesta segunda-feira (1º).

Também ficou combinado que, até a regularização dos valores, ele não utilizaria mais o mercado. No entanto, segundo a comerciante, o morador voltou ao local e continuou retirando produtos sem pagar.