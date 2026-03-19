A guerra no Oriente Médio está gerando em todo o mundo a disparada do preço do barril do petróleo. E no Brasil, muitos motoristas estão sentindo os reflexos do conflito ao abastecer os veículos. É que uma alta no preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, está sendo observada há semanas e o fato tem gerado denúncias junto ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) por todo o país.

E as denúncias de aumentos abusivos nas bombas, levou fiscais do Procon Jundiaí para postos de combustíveis nesta quinta-feira (19) com o objetivo de verificar se os reajustes têm justa causa, ou seja, se são proporcionais ao valor de compra do combustível pelos postos. O aumento sem justificativa pode configurar prática abusiva e gerar multa aos proprietários dos estabelecimentos.

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