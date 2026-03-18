Na semana passada, uma movimentação pegou de surpresa muita gente que abasteceu o veículo. Já na manhã de segunda-feira (9), alguns postos haviam reajustado os preços de combustíveis, após alta mundial do barril de petróleo, causada pela guerra no Oriente Médio. Mas o reajuste, que aconteceu sem anúncio oficial da Petrobras e tímido, com R$ 0,05 por litro de gasolina em alguns postos, por exemplo, ganhou proporções maiores e hoje, na cidade, alcança quase R$ 1 no litro, a depender do combustível.

O levantamento semanal de preços, feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostra que em Jundiaí os resjustes entre a primeira semana (1 a 7/3) e a segunda semana deste mês (8 a 14/3) afetaram até o etanol. As diferenças foram as seguintes:

Etanol hidratado custava em média R$ 4,44 (entre R$ 4,19 e R$ 4,69); passou a custar em média R$ 4,52 (entre R$ 4,39 e R$ 4,65)

Gasolina comum custava em média R$ 6,06 (entre R$ 5,89 e $ 6,19); passou a custar em média R$ 6,57 (entre R$ 6,49 e R$ 6,65)

Gasolina aditivada custava em média R$ 6,31 (entre R$ 5,89 e R$ 6,95); passou a custar em média R$ 6,64 (entre R$ 6,54 e R$ 6,75)

Óleo diesel custava em média R$ 5,94 (entre R$ 5,69 e R$ 6,09); passou a custar em média R$ 6,65 (preço entre os postos pesquisados)

Diesel S10 custava em média R$ 6,06 (entre R$ 5,79 e R$ 6,39); passou a custar em média R$ 6,92 (entre R$ 6,75 e R$ 7,09)

Nesta semana, porém, os preços já tiveram alta novamente, com diesel superando os R$ 7 em alguns estabalecimentos. O combustível foi o único que teve alta aniunciada pela Petrobras. Na sexta-feira (13), a estatal anunciou reajuste de preços para as distribuidoras. O combustível passou a ser vendido nas refinarias por R$ 3,65 o litro, alta de R$ 0,38 por litro. A última mudança no preço do diesel havia ocorrido em maio de 2025. Para tentar compensar a alta, o Governo Federal zerou as alíquotas de PIS/Cofins sobre o óleo diesel, o que representaria redução de R$ 0,32 por litro. Também foi anunciada uma subvenção a produtores e importadores de diesel no país.