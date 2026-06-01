A Polícia Militar deteve uma quadrilha de golpistas em Jundiaí na tarde desta segunda-feira (1°). Duas mulheres e um homem foram presos após aplicarem um golpe em uma idosa, na cidade de Bragança Paulista.

Policiais Militares do 11° Batalhão abordaram os suspeitos de golpes em Jundiaí após compartilhamento de informações e monitoramento do veículo que eles ocupavam.

No interior do veículo foram localizados e nas roupas das duas mulheres os produtos e dinheiro pertencentes à vítima: aproximadamente R$ 5 mil em espécie, cartões, relógio e celulares.