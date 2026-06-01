Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (1°) após se envolver em um acidente nas proximidades do acesso ao Terminal Central de Jundiaí. A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Baronesa do Japi e Coronel Leme Fonseca.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu após o motociclista bater em um ônibus que seguia em direção ao terminal urbano, local de intenso trânsito de veículos do transporte coletivo. A área do acidente foi isolada até a chegada da perícia técnica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agentes de trânsito estiveram no local. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O trânsito na região precisou ser interrompido durante o atendimento da ocorrência.