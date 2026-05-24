A Prefeitura de Jundiaí anunciou uma série de intervenções viárias ligadas à campanha “O futuro pede passagem”, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT). O pacote prevê obras estruturantes em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com foco na ampliação da fluidez do trânsito, integração regional e melhoria dos deslocamentos urbanos. Entre os projetos estão intervenções relacionadas ao Trem Intercidades (TIC) e novas transposições na Rodovia Anhanguera.

Uma das obras em andamento é a construção de um novo túnel sob a Rodovia João Cereser, como parte do prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanam. A estrutura terá pouco mais de 53 metros de extensão e será implantada ao lado da passagem já existente, formando um sistema binário. O projeto prevê três faixas de rolamento, além de calçada e ciclovia. A intervenção é coordenada pelas secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Mobilidade e Transporte.

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a proposta busca ampliar a capacidade de circulação em uma das regiões de maior fluxo viário da cidade. “Estamos transformando a mobilidade de Jundiaí com foco na utilidade prática. Diferente de obras que servem apenas como marcos visuais, este sistema viário foi planejado para ser um corredor de vazão. O túnel sob a João Cereser é o que faltava para completar esse eixo estratégico”, afirmou.