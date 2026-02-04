O período de regularização ocorre até o dia 28 de fevereiro de 2026 e é obrigatório para todos os permissionários. Por se tratar de um processo eletrônico, o sistema fica disponível 24 horas por dia durante todo o prazo.

Pela primeira vez, os feirantes do município passam a contar com a praticidade do mundo digital para realizar o recadastramento anual obrigatório diretamente pelo celular. O procedimento, que antes exigia deslocamento presencial e depois passou a ser feito pelo portal Balcão do Empreendedor, agora está disponível de forma ainda mais ágil pelo App da Prefeitura de Jundiaí, disponível para Android e iOS .

Ao acessar o aplicativo, o feirante deve entrar na aba “Abastecimento”, realizar o login e seguir as orientações para envio da documentação. Um dos diferenciais da nova ferramenta é a possibilidade de captura de imagens em tempo real, permitindo que os documentos sejam fotografados diretamente pela câmera do celular e anexados ao sistema de forma imediata.

A funcionalidade elimina a necessidade de scanner ou de arquivos previamente salvos no aparelho, tornando o processo mais simples, rápido e acessível.

De acordo com o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo, a iniciativa representa um avanço importante no atendimento à categoria. “Essa nova ferramenta visa aperfeiçoar o atendimento aos nossos feirantes, reduzindo burocracias e evitando que o contribuinte precise se deslocar até o Paço Municipal. O Governo tem investido constantemente na categoria e essa entrega amplia os mecanismos do nosso aplicativo, permitindo que o processo seja feito com agilidade, a partir da própria residência ou do local de trabalho”, destacou.