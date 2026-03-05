A iniciativa é promovida pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) em parceria com a HWater, por meio do programa de ‘Capacitação – Ciclo 2026’. Com foco na estruturação e no cumprimento de padrões de trabalho, o curso abordou a importância da padronização como ferramenta para reduzir falhas operacionais, aumentar a produtividade e promover a melhoria contínua dos processos nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí sediou o curso ‘Cumprindo Padrões de Trabalho para Tratamento de Esgoto’. A capacitação foi realizada no auditório 'Planeta Água' e reuniu profissionais de serviços municipais de saneamento de diferentes regiões.

A programação contemplou conceitos sobre padrões de trabalho, construção participativa de procedimentos, aplicação na operação de estações elevatórias, ETEs, emissários, lançamento no meio ambiente e produção e destinação de lodo.

O diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão Júnior, destacou a relevância de receber a capacitação no município. “É uma grande satisfação receber, aqui em Jundiaí, representantes de diversos serviços municipais de saneamento para este momento de capacitação. A Dae é hoje uma referência em saneamento, e esses resultados são fruto de planejamento, investimento contínuo e, principalmente, de equipes técnicas comprometidas e qualificadas. Falar de padrões de trabalho é falar de eficiência, segurança, qualidade e respeito à população”, afirmou.

O engenheiro e consultor da HWATER, Bruno Ken Marchezepe, responsável por ministrar o treinamento, explica que o curso integra uma trilha de capacitações voltadas ao fortalecimento da rotina operacional. “O objetivo é que os participantes saiam daqui aptos a cumprir os padrões de tratamento de esgoto, além de elaborar e monitorar esses procedimentos dentro de suas próprias empresas”, ressaltou.