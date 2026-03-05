A água que chega às torneiras de Jundiaí é o resultado final de um processo cuidadoso, que passa pela represa. Para garantir o bom funcionamento do sistema de captação, a DAE Jundiaí realiza ações contínuas nesse que é o principal manancial de abastecimento da cidade.
O objetivo é controlar um fenômeno natural: o crescimento de plantas aquáticas que exercem ação “filtrante”, mas que, quando ocorre em excesso, pode afetar grades, bombas e demais equipamentos utilizados na captação de água. Para evitar que isso aconteça, a empresa investe em soluções ambientais e técnicas.
LEIA MAIS:
Uma das estratégias é o peixamento, que consiste na soltura controlada de peixes herbívoros na represa. “Utilizamos a carpa-capim principalmente para o controle das plantas aquáticas”, explica o engenheiro agrônomo e especialista em aquicultura, Fernando Kubitza.
O processo começa com os peixes na fase de alevinos. Eles são mantidos em tanques-rede próximos à barragem, onde passam por um período de recria. “Na ação mais recente, cerca de seis mil peixes foram preparados. Eles são alimentados até atingirem o tamanho ideal – entre 13 e 15 centímetros – garantindo que sobrevivam e cumpram seu papel de ‘capinadores’ naturais, se alimentando das folhas dessas plantas”, detalha o engenheiro.
Outra frente de trabalho é conduzida por mergulhadores especializados, que realizam a retirada manual das plantas excessivas pelas raízes. O serviço é realizado de forma contínua ao longo de todo o ano e, para isso, os profissionais vestem um equipamento de 23 quilos, composto por um cilindro de backup, nadadeiras, máscaras de mergulho, luvas e traje de mergulho.
“O cuidado com a água começa muito antes do tratamento. Ele começa na proteção do manancial, no monitoramento e em ações preventivas como o peixamento e a limpeza subaquática. São medidas que mantêm o equilíbrio ambiental e também asseguram a eficiência do sistema”, destaca a diretora de Mananciais, Nádia Zacharczuk.
São com ações permanentes como essas que a DAE reforça seu compromisso com a preservação do manancial e a segurança hídrica do município. O trabalho realizado na represa integra uma série de cuidados que garantem não apenas a qualidade da água distribuída à população, mas também a sustentabilidade e o cuidado com o sistema de abastecimento.