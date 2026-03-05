Outra frente de trabalho é conduzida por mergulhadores especializados, que realizam a retirada manual das plantas excessivas pelas raízes. O serviço é realizado de forma contínua ao longo de todo o ano e, para isso, os profissionais vestem um equipamento de 23 quilos, composto por um cilindro de backup, nadadeiras, máscaras de mergulho, luvas e traje de mergulho.

“O cuidado com a água começa muito antes do tratamento. Ele começa na proteção do manancial, no monitoramento e em ações preventivas como o peixamento e a limpeza subaquática. São medidas que mantêm o equilíbrio ambiental e também asseguram a eficiência do sistema”, destaca a diretora de Mananciais, Nádia Zacharczuk.

São com ações permanentes como essas que a DAE reforça seu compromisso com a preservação do manancial e a segurança hídrica do município. O trabalho realizado na represa integra uma série de cuidados que garantem não apenas a qualidade da água distribuída à população, mas também a sustentabilidade e o cuidado com o sistema de abastecimento.