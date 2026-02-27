27 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Dae Jundiaí garante certificação da Agência Reguladora PCJ

Por Da redação | Dae Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Dae Jundiaí

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí está entre as empresas premiadas na categoria “Top 10” da 6ª edição da metodologia “Acertar”, promovida pela Agência Reguladora PCJ. O anúncio foi feito na sede da Agência, em Americana, nessa quinta-feira (26). É a quarta vez consecutiva que a DAE recebe a certificação, consolidando-se entre as prestadoras de serviço com melhor desempenho nos critérios avaliados. A conquista reflete o reconhecimento pela qualidade e confiabilidade das informações que presta aos órgãos reguladores.

Representaram a Dae durante a cerimônia a encarregada de auditoria interna e fiscalização externa, Deise Polvani, e a diretora de conformidade e gestão de riscos, Gisele Schmidt Hassum. A categoria “Top 10” destaca as prestadoras de serviço com maior pontuação nos quesitos Confiabilidade e Exatidão dos dados apresentados.

O Prêmio Acertar é uma iniciativa de avaliação do sistema de auditoria e da qualidade das informações fornecidas pelas empresas de saneamento. A metodologia tem como objetivo fortalecer a transparência, ampliar a segurança na tomada de decisões regulatórias e contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficazes para o setor. Segundo o diretor técnico da Agência, Rodrigo Leitão, “O Acertar reconhece a confiabilidade das informações que servirão como base para a agência reguladora, bem como para a aplicação e regulamentação de políticas públicas no setor”.

