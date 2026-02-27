O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí está entre as empresas premiadas na categoria “Top 10” da 6ª edição da metodologia “Acertar”, promovida pela Agência Reguladora PCJ. O anúncio foi feito na sede da Agência, em Americana, nessa quinta-feira (26). É a quarta vez consecutiva que a DAE recebe a certificação, consolidando-se entre as prestadoras de serviço com melhor desempenho nos critérios avaliados. A conquista reflete o reconhecimento pela qualidade e confiabilidade das informações que presta aos órgãos reguladores.

Representaram a Dae durante a cerimônia a encarregada de auditoria interna e fiscalização externa, Deise Polvani, e a diretora de conformidade e gestão de riscos, Gisele Schmidt Hassum. A categoria “Top 10” destaca as prestadoras de serviço com maior pontuação nos quesitos Confiabilidade e Exatidão dos dados apresentados.

LEIA MAIS: