O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) concedeu, nessa segunda-feira (18), habeas corpus ao ex-empresário do ramo automotivo preso no dia 12 de maio na Vila Rami, em Jundiaí.

O suspeito vinha trabalhando atualmente como gerente de uma loja de veículos na cidade e foi preso por suspeita de aplicar golpes em mais de 20 pessoas quando era dono de uma grande loja de venda de motos no município, cerca de cinco anos atrás.

O prejuízo às vítimas identificado durante investigação pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) chega a R$ 600 mil. Com a concessão do habeas corpus o ex-empresário passa a responder o processo em liberdade.