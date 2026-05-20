Um homem foi assassinado a facadas na noite desta quarta-feira (20), na Praça Governador Pedro de Toledo, na rua do Rosário, na região central da cidade. O autor do crime fugiu e, até o momento, não foi localizado.

Segundo apuração, a vítima foi atingida por duas facadas nas costas - segundo testemunhas, ele é guincheiro. Pessoas que presenciaram o ataque acionaram a Polícia Militar, que enviou equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão ao local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Resgate do Corpo de Bombeiros chegaram a iniciar os procedimentos de socorro, mas a vítima morreu ainda no local.

Ao menos três testemunhas prestaram informações aos policiais, que também utilizaram imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o criminoso. Conforme os relatos e imagens, o criminoso é moreno e usava camiseta verde, shorts preto estampado, tênis preto e boné de aba branca.