A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) Jundiaí e Região, realiza nesta terça-feira (19) o lançamento do programa Loja do Futuro. A iniciativa é voltada para empreendedores que desejam inovar, modernizar processos e inves)tir no crescimento dos negócios. É necessário realizar inscrição para participar do evento.

O tema desta edição será ‘IA para Negócios’, abordando como a Inteligência Artificial pode auxiliar no aumento de vendas, melhoria do atendimento, produtividade e aplicação prática no dia a dia das empresas. O evento será realizado a partir das 18h30, na sede do Sincomércio, localizado à rua Prudente de Moraes, 584, em Jundiaí. Haverá conteúdo prático, networking e troca de experiências entre empresários da região, além de apresentar soluções voltadas à inovação e ao desenvolvimento empresarial.

Além do conteúdo apresentado durante o encontro, as empresas participantes poderão ser selecionadas para receber um acompanhamento estratégico com especialistas, específicos para identificar desafios e desenvolver melhorias de acordo com a necessidade de cada negócio. O objetivo é aproximar os empresários de soluções acessíveis e práticas que contribuam para o fortalecimento e crescimento sustentável das empresas. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).