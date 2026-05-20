Um homem foi morto esfaqueado em frente a um bar no bairro Villarejo, em Cabreúva, no início da tarde desta quarta-feira (20). O suspeito do crime foi preso em flagrante.

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, a vítima se envolveu em uma briga em um bar na rua Jamaica e foi atacada pelo seu desafeto. Ele foi alvo de pelo menos duas facadas, sendo uma delas no rosto.

A Guarda Municipal foi acionada, assim como uma ambulância, que socorreu a vítima ao Hospital São Vicente, em Jundiaí. Ele morreu ao dar entrada no hospital.