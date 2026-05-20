21 de maio de 2026
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NESTA TARDE

Homem é morto a facadas durante briga de bar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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A vítima se envolveu em uma briga em um bar
A vítima se envolveu em uma briga em um bar

Um homem foi morto esfaqueado em frente a um bar no bairro Villarejo, em Cabreúva, no início da tarde desta quarta-feira (20). O suspeito do crime foi preso em flagrante.

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, a vítima se envolveu em uma briga em um bar na rua Jamaica e foi atacada pelo seu desafeto. Ele foi alvo de pelo menos duas facadas, sendo uma delas no rosto.

A Guarda Municipal foi acionada, assim como uma ambulância, que socorreu a vítima ao Hospital São Vicente, em Jundiaí. Ele morreu ao dar entrada no hospital.

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