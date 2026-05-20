Policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem na noite desta terça-feira (19), em Jundiaí, após ele tentar intimidar a equipe alegando integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a PM, os policiais retornavam da área do 49º Batalhão para a região do 11º Batalhão após prestarem apoio em outra ocorrência, quando notaram um motorista em atitude suspeita no estacionamento de um supermercado atacadista na avenida Antônio Frederico Ozanan, na Ponte São João.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se esconder entre os veículos, o que motivou a abordagem.
Durante a averiguação, ele afirmou possuir diversas passagens pela polícia. Quando os policiais solicitaram o aparelho celular para consulta do IMEI, o suspeito se recusou a entregar o telefone e passou a dizer que o aparelho era usado exclusivamente para comunicação entre integrantes do PCC.
Ainda de acordo com os policiais, o homem tentou intimidar a equipe afirmando ocupar função de “disciplina” da facção em Jundiaí e outras cidades do interior paulista. Ele também relatou ter sido “batizado” recentemente na organização criminosa enquanto estava preso. Ele também forneceu seu 'apelido de guerra' na facção, bem como caguetou o apelido do criminoso que o apadrinhou em batismo enquanto estavam presos juntos.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial.
Segundo a PM, o caso foi enquadrado na Lei 15.358/26, conhecida como Lei Antifacção Criminosa, que prevê punição para quem promove organização criminosa violenta ou alega integrar esse tipo de grupo com o objetivo de intimidar terceiros ou obter vantagem.