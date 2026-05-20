Policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem na noite desta terça-feira (19), em Jundiaí, após ele tentar intimidar a equipe alegando integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a PM, os policiais retornavam da área do 49º Batalhão para a região do 11º Batalhão após prestarem apoio em outra ocorrência, quando notaram um motorista em atitude suspeita no estacionamento de um supermercado atacadista na avenida Antônio Frederico Ozanan, na Ponte São João.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se esconder entre os veículos, o que motivou a abordagem.