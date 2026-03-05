05 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Serra do Japi celebra 43 anos de tombamento

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Para este fim de semana é previsto o encontro “Café com Ação e Inovação” e também Visitas Monitoradas com educadores ambientais
A Serra do Japi completa, no próximo dia 8 de março, 43 anos de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). Para marcar a data, a Fundação Serra do Japi e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) promovem uma programação especial com atividades voltadas à educação ambiental, inovação e valorização histórica.

Café com Ação e Inovação

No dia 7 de março, das 8h30 às 12h, no Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream), será realizado o “Café com Ação e Inovação”. O encontro abordará o monitoramento tecnológico da Serra e a atuação das brigadas voluntárias, destacando as estratégias de preservação e prevenção, como as ações de combate a incêndios realizadas em parceria com a Guarda Florestal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Visitas monitoradas com edição especial

O Programa de Visitas Monitoradas da SMPUMA terá uma edição especial nos dias 7 e 8 de março. Durante as trilhas, os educadores ambientais irão compartilhar com os visitantes o processo histórico de tombamento da Serra do Japi, além de destacar a contribuição de Aziz Ab’Saber para a preservação do território. Os participantes também poderão vivenciar a biodiversidade local, especialmente na Reserva Biológica, área que apresenta o maior nível de preservação da Serra.

Programação das trilhas (8h às 17h):

  • 7/3
    • Trilha Mirante (esgotada)
    • Trilha das Jabuticabeiras (disponível)
  • 8/3
    • Trilha Mirante (disponível)
    • Trilha das Jabuticabeiras (esgotada)

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo site da Prefeitura:
https://jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/visitacao-monitorada/quero-visitar-como-faco/

Aos 43 anos de tombamento, a Serra do Japi segue como símbolo da identidade ambiental de Jundiaí e exemplo de que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos, desde que amparados por planejamento, ciência, prevenção e participação da sociedade.

