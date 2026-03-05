A Serra do Japi completa, no próximo dia 8 de março, 43 anos de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). Para marcar a data, a Fundação Serra do Japi e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) promovem uma programação especial com atividades voltadas à educação ambiental, inovação e valorização histórica.

Café com Ação e Inovação

No dia 7 de março, das 8h30 às 12h, no Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream), será realizado o “Café com Ação e Inovação”. O encontro abordará o monitoramento tecnológico da Serra e a atuação das brigadas voluntárias, destacando as estratégias de preservação e prevenção, como as ações de combate a incêndios realizadas em parceria com a Guarda Florestal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Visitas monitoradas com edição especial