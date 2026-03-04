Duas mulheres e um homem, todos colombianos e moradores na capital paulista, foram presos em flagrante por furto em uma farmácia na rua do Retiro, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (4). As prisões foram realizadas por guardas municipais do Apoio Tático.

Segundo apurado, o grupo já vinha sendo monitorado sob suspeita de envolvimento em furtos a farmácias na cidade. Pela manhã, a Guarda Municipal recebeu denúncia de que três pessoas haviam furtado medicamentos e outros produtos em um estabelecimento na rua do Retiro. As características físicas e as roupas dos suspeitos foram repassadas às equipes em patrulhamento, com base em imagens do circuito interno.

No Jardim Paulista, nas proximidades da Vila Ana, os GMs Zarantonello, Molero, Franciane e Fialho localizaram três pessoas com as mesmas características informadas. Durante a abordagem, os produtos furtados foram encontrados no interior do veículo em que estavam. Os três se preparavam para deixar Jundiaí, quando foram presos.