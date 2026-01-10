A Prefeitura de Jundiaí retoma, a partir deste sábado (10), os programas de visitação monitorada e educação ambiental na área pública da Serra do Japi, localizada na Reserva Biológica Municipal (Rebio). As atividades têm como objetivo promover a conscientização ambiental e reforçar a importância da preservação de um dos principais patrimônios naturais do município.

O Programa de Visitas Monitoradas, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), será retomado neste final de semana, com as trilhas do Mirante e do Paraíso. As visitas seguem um calendário previamente definido, disponível no site da Prefeitura, e ocorrem aos finais de semana e feriados prolongados.

Os agendamentos devem ser realizados diretamente com os educadores ambientais responsáveis. O programa é aberto ao público em geral, com faixa etária indicada entre 8 e 80 anos, sendo recomendada a verificação prévia das características de cada trilha para a escolha mais adequada.