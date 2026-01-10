A Prefeitura de Jundiaí retoma, a partir deste sábado (10), os programas de visitação monitorada e educação ambiental na área pública da Serra do Japi, localizada na Reserva Biológica Municipal (Rebio). As atividades têm como objetivo promover a conscientização ambiental e reforçar a importância da preservação de um dos principais patrimônios naturais do município.
O Programa de Visitas Monitoradas, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), será retomado neste final de semana, com as trilhas do Mirante e do Paraíso. As visitas seguem um calendário previamente definido, disponível no site da Prefeitura, e ocorrem aos finais de semana e feriados prolongados.
Os agendamentos devem ser realizados diretamente com os educadores ambientais responsáveis. O programa é aberto ao público em geral, com faixa etária indicada entre 8 e 80 anos, sendo recomendada a verificação prévia das características de cada trilha para a escolha mais adequada.
Já o Programa Conhecer para Preservar, coordenado pela Fundação Serra do Japi, está com inscrições abertas para visitas de instituições, aulas de campo e atividades de educação ambiental. As visitas acontecem durante a semana, geralmente pela trilha da Casa do Conserveiro, com acompanhamento da equipe técnica da Fundação.
De acordo com o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, o programa é voltado a grupos de escolas e outras instituições de caráter educacional e social. “Esse programa é aberto a públicos de diversas faixas etárias, a partir dos 6 anos de idade, e o agendamento deve ser feito diretamente na Fundação Serra do Japi”, explica.
Entre janeiro e novembro de 2025, o Programa de Visitas Monitoradas recebeu cerca de 1.340 pessoas, enquanto o Programa Conhecer para Preservar atendeu aproximadamente 770 participantes, de 28 instituições diferentes.
A Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi é uma unidade de conservação de proteção integral, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o que exige regras específicas para acesso e permanência no local.
Mais informações e inscrições:
- Programa de Visitas Monitoradas:
https://jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/visitacao-monitorada/programacao-de-visitas/
- Programa Conhecer para Preservar – visitas institucionais e educação ambiental:
https://serradojapi.jundiai.sp.gov.br/educambiental/agende-uma-trilha-para-educacao-ambiental/