EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Serra do Japi retoma visitas monitoradas com atividades

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
DIVULGAÇÃO
O programa é aberto ao público, com faixa etária indicada entre 8 e 80 anos
O programa é aberto ao público, com faixa etária indicada entre 8 e 80 anos

A Prefeitura de Jundiaí retoma, a partir deste sábado (10), os programas de visitação monitorada e educação ambiental na área pública da Serra do Japi, localizada na Reserva Biológica Municipal (Rebio). As atividades têm como objetivo promover a conscientização ambiental e reforçar a importância da preservação de um dos principais patrimônios naturais do município.

O Programa de Visitas Monitoradas, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), será retomado neste final de semana, com as trilhas do Mirante e do Paraíso. As visitas seguem um calendário previamente definido, disponível no site da Prefeitura, e ocorrem aos finais de semana e feriados prolongados.

Os agendamentos devem ser realizados diretamente com os educadores ambientais responsáveis. O programa é aberto ao público em geral, com faixa etária indicada entre 8 e 80 anos, sendo recomendada a verificação prévia das características de cada trilha para a escolha mais adequada.

Já o Programa Conhecer para Preservar, coordenado pela Fundação Serra do Japi, está com inscrições abertas para visitas de instituições, aulas de campo e atividades de educação ambiental. As visitas acontecem durante a semana, geralmente pela trilha da Casa do Conserveiro, com acompanhamento da equipe técnica da Fundação.

De acordo com o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, o programa é voltado a grupos de escolas e outras instituições de caráter educacional e social. “Esse programa é aberto a públicos de diversas faixas etárias, a partir dos 6 anos de idade, e o agendamento deve ser feito diretamente na Fundação Serra do Japi”, explica.

Entre janeiro e novembro de 2025, o Programa de Visitas Monitoradas recebeu cerca de 1.340 pessoas, enquanto o Programa Conhecer para Preservar atendeu aproximadamente 770 participantes, de 28 instituições diferentes.

A Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi é uma unidade de conservação de proteção integral, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o que exige regras específicas para acesso e permanência no local.

Mais informações e inscrições:

