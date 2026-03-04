Guardas municipais de Apoio Tático recuperaram na tarde desta quarta-feira (4), em uma área entre a Vila Aparecida e o Jardim São Camilo, em Jundiaí, 11 instrumentos musicais de sopro, avaliados em R$ 50 mil, furtados das dependências do Projeto Guri, no Centro da cidade. Parte dos instrumentos furtados não foi encontrada e ninguém foi preso.

Após o furto, ainda de madrugada, um guarda municipal que trabalha na Câmara Municipal foi informado do crime. Ele acionou a Corporação, que designou viaturas para buscas aos criminosos.

Desde então as diligências não pararam e, nesta tarde, em buscas por áreas onde existem receptadores, os guardas Pierre e Pereira, supervisionados pelo subinspetor Vaz, localizaram os equipamentos abandonados em caixas atrás de um supermercado na entrada do São Camilo.