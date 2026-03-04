Guardas municipais de Apoio Tático recuperaram na tarde desta quarta-feira (4), em uma área entre a Vila Aparecida e o Jardim São Camilo, em Jundiaí, 11 instrumentos musicais de sopro, avaliados em R$ 50 mil, furtados das dependências do Projeto Guri, no Centro da cidade. Parte dos instrumentos furtados não foi encontrada e ninguém foi preso.
Após o furto, ainda de madrugada, um guarda municipal que trabalha na Câmara Municipal foi informado do crime. Ele acionou a Corporação, que designou viaturas para buscas aos criminosos.
Desde então as diligências não pararam e, nesta tarde, em buscas por áreas onde existem receptadores, os guardas Pierre e Pereira, supervisionados pelo subinspetor Vaz, localizaram os equipamentos abandonados em caixas atrás de um supermercado na entrada do São Camilo.
Três dos instrumentos já estavam sendo picotados, mas foram abandonados no local. Eles foram recolhidos e levados para a Central de Flagrantes, onde estão sendo devolvidos aos responsáveis pelo Projeto Guri.
Agora a Polícia Civil investiga para identificar e prender os ladrões.