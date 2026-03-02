O colóquio terá como convidado o biólogo e herpetólogo Victor Fávaro Augusto, especialista em manejo e conservação de fauna silvestre. Durante a apresentação, ele irá compartilhar os resultados de um levantamento histórico sobre o crescimento urbano de Jundiaí e analisar de que forma esse avanço tem impactado os anfíbios e répteis da Serra do Japi.

A Fundação Serra do Japi e a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí realizam no dia 13 de março, às 15h, o 3º Colóquio Científico com o tema ‘O Concreto e a Natureza: impactos do crescimento da cidade sobre os répteis e anfíbios da Serra do Japi’. O encontro será aberto ao público e acontece na plenária da Câmara, na rua Barão de Jundiaí, 128, Centro.

Segundo o pesquisador, o estudo buscou identificar como a expansão da cidade, especialmente em direção às áreas naturais, pressiona os habitats e afeta espécies sensíveis que vivem na Serra. “Meu trabalho foi fazer um levantamento histórico do crescimento da cidade de Jundiaí e identificar quais impactos podem sofrer os anfíbios e répteis da Serra do Japi, principalmente pela pressão que as grandes cidades exercem sobre áreas naturais. Com pesquisas como esta, podemos criar ferramentas que auxiliem na proteção de espécies sensíveis que existem na Serra, ou até mesmo reduzir impactos que já existem por conta desse crescimento”, explica Victor.

Para o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, a iniciativa reforça o papel da ciência na construção de políticas públicas mais eficazes. “Promover espaços como o Colóquio Científico é fundamental para aproximar a pesquisa da gestão pública e da população, fortalecendo estratégias que garantam o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a conservação da nossa biodiversidade”, destaca.

O 3º Colóquio Científico integra a agenda de ações voltadas à preservação da Serra do Japi e ao estímulo à produção e divulgação de conhecimento sobre o território, seus ecossistemas e os desafios impostos pelo crescimento urbano. A participação é gratuita e o evento também será transmitido ao vivo pela TV Câmara.