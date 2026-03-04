Um motoboy de 20 anos morreu após sofrer um acidente na Marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista, no início da manhã desta quarta-feira (4).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital.

Durante o registro da ocorrência de acidente de trânsito, os policiais foram informados de que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.