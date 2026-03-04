04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INVESTIGAÇÃO

Motoboy de 20 anos morre em acidente na Marginal do Rio Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para sepultamento
O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para sepultamento

Um motoboy de 20 anos morreu após sofrer um acidente na Marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista, no início da manhã desta quarta-feira (4).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital.

Durante o registro da ocorrência de acidente de trânsito, os policiais foram informados de que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários