O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí suspenderá o abastecimento de água nas regiões Leste e Sul nesta quarta-feira (4) devido a manutenções programadas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga nas redes elétricas do Ivoturucaia e Vila Maringá.

Devido ao serviço, o fornecimento de água será interrompido na região Leste a partir das 8h30, afetando a população de 23 bairros. A retomada do abastecimento pela Dae está prevista para 16h30. Já na região Sul a interrupção começa a partir das 13h30, atingindo cinco bairros. A previsão é de que o reabastecimento ocorra a partir das 20h.

A Dae orienta os moradores a fazerem o uso consciente da água para evitar transtornos até que o abastecimento seja normalizado. Em caso de dúvidas, a DAE está à disposição através da Central de Relacionamento, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.