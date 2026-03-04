Um idoso de 60 anos foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor na manhã desta quarta-feira (4), na avenida dos Ferroviários, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por guardas municipais do Apoio Tático, a quem ele tentou enganar, alegando que não sabia que a placa estava adulterada com fita isolante, atribuindo culpa a moradores de rua.

Os GMs Zarantonello, Molero, Franciane e Fialho deixavam a Central de Flagrantes quando foram abordados por um homem que informou suspeitar que um veículo circulava com a placa adulterada. A equipe passou a procurar o automóvel e conseguiu abordá-lo nas proximidades da Faculdade de Tecnologia (Fatec).

Segundo os agentes, assim que parou o carro, o motorista desceu rapidamente e se dirigiu à parte traseira do veículo, aparentemente tentando retirar uma fita isolante que encobria parte da placa. Ele alegou que só correu para remover a fita após ter sido avisado pelos guardas sobre a irregularidade. No entanto, conforme relatado pela equipe, naquele momento ainda não havia sido mencionada qualquer adulteração, apenas dada ordem de parada.