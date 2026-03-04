O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) - Escola da Inclusão, está com inscrições abertas para uma nova edição do Curso Básico de Libras. Podem participar do curso pessoas com 18 anos ou mais, de Jundiaí e de qualquer outro município paulista. Ao todo, serão oferecidas 70 vagas em cada uma das nove turmas, com opção de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, às terças e quintas e aos sábados.
A carga horária total é de 40 horas, com aulas ministradas por professores surdos e transmitidas ao vivo pela plataforma on-line Zoom, sendo necessário o uso da câmera durantes as atividades.
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da SEDPcD. As informações de acesso ao curso são enviadas pelo endereço de e-mail cadastrado e não é necessário preencher múltiplos formulários, já que não haverá sorteio.
Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e média final superior a 5,0 nas avaliações. O conteúdo abrange temas como identidade surda, regionalismos na libras, sistema de notação, alfabeto manual, verbos, configurações de mão, entre outros.
Segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, /mais de 592 mil pessoas surdas vivem no estado de São Paulo. O objetivo da Secretaria é preparar ouvintes para se comunicarem em Libras com essas pessoas, possibilitando mais inclusão e interação.